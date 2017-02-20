Харийс Витолиньш: "СКА готовится к серии с "Витязем" в штатном режиме"

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке армейцев к серии против "Витязя" в рамках первого раунда Кубка Гагарина. Он признался, что его не удивил выход подмосковного клуба в плей-офф.

– Как идет подготовка к "Витязю"?

– В штатном режиме. Разобрали маленькие нюансы, над которыми работали весь год, чтобы еще раз все вспомнить.

– Плотников готов?

– Пока не на сто процентов.

– Как физическое состояние команды? Из-под нагрузок уже вышли?

– Судя по последним матчам – да. Все зависит от них самих. Секунд 30 – 35 катают очень хорошо. Если начинают переигрывать – появляется усталость. Самое главное соблюдать дисциплину, играть коротко, чтобы поддерживать высокий темп.

– Уже разбирали "Витязь"?

– Мы с ними играли, разбирали и последние матчи. "Витязь" хорошо играет на контратаках, в средней зоне, большинство неплохо разыгрывает, особенно в концовке чемпионата. Все разбирали и обсуждали. (Сергей ЯРЕМЕНКО)