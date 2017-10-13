Харийс Витолиньш: "СКА до "Йокерита" еще надо дожить - целая неделя впереди"

Тренер СКА Харийс Витолиньш в преддверии матча регулярного чемпионат КХЛ против "Салавата Юлаева" в интервью клубной пресс-службе отметил, что питерцам будет противостоять серьезный соперник. Специалист также добавил, что с его командой всегда хотят взять реванш.

– Судя по раскатке, в составе есть существенные изменения – поменяли почти все звенья нападения. Это реакция на поражение от "Сочи"?

– Не все. Есть обстоятельства – вернулся Дацюк, у Прохоркина небольшая травма. Конечно, какие-то изменения нужны, свежая кровь. Мы в процессе.

– Как в команде восприняли поражение? Такое ощущение, что хоккеисты вздохнули с облегчением.

– Выигрывать всегда хочется. Сейчас все позади – историю мы создали, сейчас надо выходить сконцентрировано на каждую игру. Мы подняли свою планку на определенный уровень, и ребята должны понимать, что опускаться ниже нельзя. Где-то может не пойти игра, но ее уровень и качество должны соответствовать в каждом матче.

– Серия СКА прервалась, а серия "Йокерита" продолжается. Ждете 21 числа и встречи с ним?

– Мы пока ждем ближайшие игры, у нас очень серьезные противники, Уфа сейчас на подъеме, "Ак Барс" всегда силен, "Нефтехимик" – злой в игровом плане. Так что до "Йокерита" еще надо дожить – целая неделя впереди.

– "Салават" после 1:6 дома наверняка будет настроен на реванш. Ждете ли вы изменений в их игре?

– С нами все хотят взять реванш. Думаю, однозначно, они отнесутся более внимательно к дисциплине – в прошлой игре все решило большинство, мы в нем забили четыре гола. Так что, думаю, они будут стараться не удаляться, мы знаем, что у них тоже сильный розыгрыш лишнего, особенно с Хартикайненом и Ларсеном. Так что многое будет зависеть от дисциплины, реализации моментов. Думаю, увидим красивый зрелищный хоккей.

Напомним, что матч СКА - "Салават Юлаев" состоится сегодня, начало - 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.