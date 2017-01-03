Харийс Витолиньш: "Сделаем подарок Знароку на день рождения - постараемся победить "Динамо"

Тренер СКА Харийс Витолиньш в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" заявил, что надеется одержать победу в этой встрече, чтобы сделать подарок на день рождения главному тренеру команды Олегу Знароку. Встреча состоится сегодня в Минске. Петербургский клуб лидирует в Западной конференции, а "Динамо" занимает 6-ю строчку.

– У нас на подготовку был всего один день, – цитирует сайт СКА Витолиньша. – Но главное – настроиться на игру. приятно, когда трибуны полные. Мы привыкли играть при полном дворце. А ключ – в исполнении игрового задания, тогда игра будет наша. Почему отсутствует Дергачев? У него небольшое сотрясение, но, думаю, уже по возвращении он будет в строю. Остальные все готовы, так что будет ротация. Как вы сказали, у нас семь игр через день – будем менять игроков, чтобы все получили свое игровое время. Конечно, кто-то будет доволен больше, кто-то меньше.

Сегодня постараемся сделать подарок Знароку – победу команды, хоть день рождения был вчера. Пожелания – конечно, здоровья, и новых успехов в новом году. Много чего надо сделать, чтобы достичь максимума.