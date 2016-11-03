Харийс Витолиньш: "Решение не ехать на Кубок Карьяла является логичным"

Тренер СКА и сборной России по хоккею Харийс Витолиньш отметил, что решение остаться в команде из Санкт-Петербурга на время проведения Кубка Карьяла является абсолютно логичным. По словам специалиста, в Финляндии главному тренеру сборной Олегу Знарку помогут Игорь Никитин и Илья Воробьев.

– У сборной в тренерском штабе достаточно народу, решили, что мне логично будет остаться со СКА, – приводит "Р-Спорт" слова Витолиньша. – Игорь Никитин и Илья Воробьев помогут Знарку в Финляндии, а на Кубке Первого канала, понятно, будет другая ситуация. Так что сегодня посмотрю первый матч Кубка Карьяла по телевизору, взгляд со стороны тоже иногда полезен.