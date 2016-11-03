Харийс Витолиньш: "Посмотрим, как Гусев сыграет без Дадонова и Шипачева"

Тренер сборной России и СКА Харийс Витолиньш отметил, что тренерский штаб национальной команды хочет посмотреть, как будет действовать нападающий Никита Гусев без привычных партнеров по СКА - Евгения Дадонова и Вадима Шипачева - на Кубке Карьяла. Специалист считает, что всегда необходимо пробовать разные игровые модели и сочетания.

- Никита молодой игрок, ему только 24 года, - приводит "Р-Спорт" слова Витолиньша. - Всем привычно, что он играет с Евгением Дадоновым и Вадимом Шипачевым, теперь посмотрим, как он сыграет без них. В последней игре против "Медвешчака" мы уже переводили Гусева к Александру Барабанову, и они забили, иначе заиграли. Всегда что-то нужно пробовать, проверять.