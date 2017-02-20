Харийс Витолиньш: "Почему выход "Витязя" в плей-офф должен был стать сюрпризом?"

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о подготовке армейцев к серии против "Витязя" в рамках первого раунда Кубка Гагарина. Он признался, что его не удивил выход подмосковного клуба в плей-офф.

– Президент "Витязя", сказал, что вопрос о том, кто фаворит в этой серии, стоит адресовать СКА...

– Все достойны играть в плей-офф. Приезжая команда всегда стремится играть от обороны. При любом сопернике. Думаю, "Витязь" постарается действовать на контратаках, создавать плотную среднюю зону, перехватывать там. Главное для нас – не делать ошибок, доводить шайбу до зоны соперника и реализовать то, что создадим.

– В других парах какое противостояние самое интересное?

– Знаете, меня сейчас не особо интересуют другие пары. Главное в себе разобраться и все разложить. А там уже будем смотреть дальше.

– Индивидуально кого-то просматривали? Может быть, Афиногенова?

– Завтра оценку дадим. Не стоит нагнетать слишком много информации. Ребята должны просто готовиться к игре. Они знают: регулярный сезон прошел, 60 матчей сыграли – менять, по большому счету, ничего не надо. Просто уделить внимание каким-то конкретным компонентам: за счет чего соперник создавал моменты во встречах с нами, где нужно упростить игру. Все ребята знают, насколько опасен каждый хоккеист соперника.

– Для вас стало неожиданностью, что "Витязь" попал в плей-офф?

– Почему? Они на протяжении всего сезона играли достойно. Напряжение было до самого конца. Все команды старались попасть в плей-офф. Концовка была интересной. (Сергей ЯРЕМЕНКО)