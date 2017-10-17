Харийс Витолиньш: "Побольше бы таких матчей, как с "Ак Барсом". И почаще"

Тренер СКА Харийс Витолиньш отметил, что в команде позитивное настроение после поражения от "Ак Барса" (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он также добавил, что санкт-петербургской команде не хватает таких напряженных игр.

– Как настроение в команде?

– Ошибки разобрали. Настроение позитивное, – сказал Витолиньш.

– Больше татарам не будете проигрывать?

– Когда в следующих играх до них дойдет – будем разговаривать. Но я думаю, что нет.

– Сегодня же тоже Татарстан.

– Ну да. Надо улучшать игру. Были хорошие моменты с "Ак Барсом", вообще хорошая игра была. Динамичная, быстрая.

– Не хватает вам таких матчей?

– Где-то поначалу не хватило, да. Легко давался результат до этого, а когда игра получается такой напряженной – каждая маленькая ошибка решает исход. Таких матчей надо побольше. И почаще. (Игорь ЕРОНКО)

СКА сегодня дома сыграет против "Нефтехимика", встреча начнется в 19.30 по московскому времени.