Харийс Витолиньш: "Плотников должен восстановиться к плей-офф"

Тренер СКА Харийс Витолиньш подчеркнул, что на данный момент главная задача команды – подвести всех игроков к плей-офф в хорошем состоянии. Также Витолиньш сообщил, что нападающий Сергей Плотников был прооперирован и должен восстановиться к плей-офф.

– Все команды хотят доказать, что могут нас победить, – приводит пресс-служба клуба слова Витолиньша. – Если мы совершаем ошибки, следует наказание. Понимаем, что лучше всего сделать результат на первых минутах. Часто в этом сезоне это получалось

Плотникова вчера прооперировали, но он должен успеть восстановиться к плей-офф. Надеюсь, других травм в команде не будет.

Самая важная задача сейчас – подвести всех игроков к плей-офф, дать каждому игровое время. Но лидеры пропускать матчи не будут. Разрешаем импровизировать, но задание на игру нужно выполнять. Внимательно следим за этим балансом. С молодежью на тренировках работать проще, но во время матча должно быть несколько опытных игроков, на которых можно положиться.