Харийс Витолиньш: "Ну нужно думать, пятая это игра или шестая"

Тренер СКА Харийс Витолиньш согласился с мнением, что пропустив первыми, армейцы начинают играть более сконцентрированно. Однако он отметил, что пропускать первой команда в любом случае не хочет. Сегодня СКА в пятом матче финала Кубка Гагарина сыграет с магнитогорским "Металлургом".

- Не хочется проигрывать, конечно, - сказал Витолиньш во флеш-интервью перед матчем. - Но часто, когда пропускаешь первый гол, команда мобилизуется, понимает, что допустила ошибку, более собранно играет. Но повторюсь: никто не хочет такого сценария. Все хотят первыми забить и продержать это до конца игры.

- Пятый матч, один шаг до Кубка Гагарина. Что важнее: мастерство или психология?

- Для нас это просто игра, ее надо выиграть. Не надо думать, пятая это или шестая встреча. Нужно держать себя в руках и играть в свою игру. Действовать агрессивно в атаке и плотно в обороне. Все, что вы видели до этого.

Трансляция матча "Металлург" - СКА