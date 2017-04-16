Харийс Витолиньш: "Не скажу, что между СКА и клубами КХЛ есть большая разница"

Тренер СКА Харийс Витолиньш после победы армейцев в Кубке Гагарина заявил, что его команде противостояли достойные соперники в плей-офф. Тренер отметил, что в плей-офф сказалось отсутствие форварда Павла Дацюка. Напомним, что СКА обыграл магнитогорский "Металлург" (5:3) в пятом матче финальной серии и завоевал Кубок Гагарина (4-1 в серии).

– Это первый год новой команды СКА, сразу трудно прижиться в один год, – сказал во флеш-интервью Витолиньш. – Такие ребята мастеровитые, игру поставить надо, чтобы понимали, что мы от них требуем. У нас клуб с большим именем, все ждали от нас этого.

Тренеры вратарей решили, что будет играть Коскинен. Шестеркин показал себя с отличной стороны, по его игре не было никаких сомнений. Получилось так, что мы пропускали голы... не тактические, легкие. У нас свои моменты есть, нужно просто их реализовать, придерживаться тактики. Хотели донести до игроков, что не нужно по одному играть и спасать родину. Может быть, отсутствие Павла Дацюка сказалось, его игра успокаивала команду. Он всегда был в нужном месте, в нужное время. Хорошо, что у нас нашлась замена на этот этап. В этом году выиграла команда, не было такого, чтобы какой-то игрок тащил.

Не скажу, что между нами и клубами есть большая разница. Соперники были достойные в плей-офф. С "Витязем" была очень напряженная серия.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА