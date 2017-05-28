Харийс Витолиньш: "Не хочу рассуждать об исключении "Кузни" из КХЛ"

Тренер СКА Харийс Витолиньш прокомментировал исключение новокузнецкого "Металлурга" из числа участников КХЛ. Также специалист рассказал о трансферных планах команды.

– Есть плюсы от уменьшения количества команд в КХЛ?

– Особо не задумывался об этом. Сезон закончился – есть удовлетворение, что он заканчивается большим праздником. Понимаешь, что проделана большая работа. Хочется отдохнуть. А потом уже будем рассуждать о том, сколько команд в КХЛ.

– Исключение "Кузни" – справедливо?

– Не хочу рассуждать об этом. Надо знать все внутренние дела. Говорить и кричать легко, но надо владеть полной информацией.

– Большая усталость после сезона?

– Ясно, что большая. И в КХЛ до конца играли и на ЧМ была насыщенная программка.

– Работа по комплектованию состава уже ведется?

– Это больше вопрос к нашему руководству. Они ведут переговоры и подписывают. Работа ведется.