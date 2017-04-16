Харийс Витолиньш: "Наша задача — играть. Ваша — поднимать хоккей на тот уровень, чтобы им все восторгались"

Тренер СКА Харийс Витолиньш после победы в Кубке Гагарина в серии с магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1 в серии) заявил, что пережил все разговоры о судействе в финальной серии, передает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Также специалист отметил, что отношения с наставником "Магнитки" Ильей Воробьевым не помешают в работе в сборной России.

- Расстраивали разговоры о судействе?

- Знаете, я, наверное, уже пережил это. Надо наслаждаться хоккеем, а не тем, что вокруг хоккея. Надо брать примеры из других лиг, надо работать над тем, чтобы болельщики восторгались. А это зависит от журналистов. Если вы не будете уделять игре внимания, кто сколько забил, кто какой классный пас отдал, то это будет восприниматься совсем по-другому. Если почитать иностранную прессу по той же самой НХЛ – там такими вопросами вообще не задаются. Есть судьи, есть комитет, который разбирает. Наша задача – играть. А ваша задача – эту игру поднимать на тот уровень, чтобы все восторгались хоккеем. Чтобы хоккей был игрой номер один в стране. Я так думаю.

- Всех интересует, ваши отношения с Воробьевым не повлияют на работу в сборной?

- Это рабочая обстановка. Все нормально. У каждого свои эмоции, все хотят выигрывать.

- Вы, будучи главным по тактике, как закрыли звено Коваржа?

- Видите, закрыли. Сейчас трудно объяснить.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА