Харийс Витолиньш: "Нас ждет атакующий, динамичный хоккей в серии с ЦСКА – мы играем одинаково"

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о том, как питерский клуб готовится к финальной серии "Запада" с ЦСКА. Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 29 марта.
– Думаю, нас ждет очень хорошая серия, – начал Витолиньш. – Нас ребята из ЦСКА знают, мы их знаем. Мы играем в примерно одинаковом стиле, поэтому нам нужно поработать над нюансами, чтобы получить преимущество.
– Можно назвать таким нюансом, что соперник чуть больше помучился с "Йокеритом"?
– Нет, думаю, они отдохнули и восстановились. Не будем думать, что они устали. У ЦСКА довольно длинная скамейка, ребята все в хорошей форме. Так что мы готовимся к отдохнувшей, физически сильной команде.
– В чем сильные стороны ЦСКА?
– Физика. Они хорошо играют в давление, как и мы стараемся действовать. Нас ждет атакующий хоккей, много силовой борьбы. Будет быстрая, динамичная игра.
– После пятого матча с "Локомотивом" успели зацепить овертайм ЦСКА?
– Успел (смеется).
– И как вам?
– Смотреть – это одно, и совсем другое – быть там на скамейке. ЦСКА переигрывал "Йокерит", но один маленький бросок мог бы все изменить.
– Готовите команду к большому количеству овертаймов?
– К этому никто не готовит. Мы работаем над тем, что ребята физически могли продержаться до последнего и чтобы сил хватило. А побеждать все хотят в основное время.
– Сорокин находится в фантастической форме, вы как-то готовите нападающих специально?
– Конечно, у всех игроков есть информация по нему.
– Все ли готовы к серии?
– Да, в этом плане у нас очень длинная скамейка. Головная боль – кого поставить в состав, а кто будет ждать своего шанса.
– Рукавишников сегодня тренировался.
– Он занимается, но пока не готов играть.
– Шипачев занимался в зеленой форме, значит ли это, что он пропустит матч с ЦСКА?
– Еще два дня впереди, у нас все меняется, давайте доживем.
– Кто из вратарей начнет серию?
– То же самое, давайте подождем.
– С "Локомотивом" не шла игра в большинстве, в чем причины?
– Исполнение подводит, моменты есть, но не хватает решающего броска. Если в регулярном чемпионате нам соперники давали на секунду-другую больше времени, то в плей-офф все динамичнее. Как раз в эти две секунды и не получается исполнить точный бросок или принять правильное решение. Работаем над этим.
– Команда выйдет с траурными повязками?
– Думаю, такое решение примется. (Игорь НОВИКОВ)