Харийс Витолиньш: "Нас ждет атакующий, динамичный хоккей в серии с ЦСКА – мы играем одинаково"

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о том, как питерский клуб готовится к финальной серии "Запада" с ЦСКА. Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 29 марта.

– Думаю, нас ждет очень хорошая серия, – начал Витолиньш. – Нас ребята из ЦСКА знают, мы их знаем. Мы играем в примерно одинаковом стиле, поэтому нам нужно поработать над нюансами, чтобы получить преимущество.

– Можно назвать таким нюансом, что соперник чуть больше помучился с "Йокеритом"?

– Нет, думаю, они отдохнули и восстановились. Не будем думать, что они устали. У ЦСКА довольно длинная скамейка, ребята все в хорошей форме. Так что мы готовимся к отдохнувшей, физически сильной команде.

– В чем сильные стороны ЦСКА?

– Физика. Они хорошо играют в давление, как и мы стараемся действовать. Нас ждет атакующий хоккей, много силовой борьбы. Будет быстрая, динамичная игра.

– После пятого матча с "Локомотивом" успели зацепить овертайм ЦСКА?

– Успел (смеется).

– И как вам?

– Смотреть – это одно, и совсем другое – быть там на скамейке. ЦСКА переигрывал "Йокерит", но один маленький бросок мог бы все изменить.

– Готовите команду к большому количеству овертаймов?

– К этому никто не готовит. Мы работаем над тем, что ребята физически могли продержаться до последнего и чтобы сил хватило. А побеждать все хотят в основное время.

– Сорокин находится в фантастической форме, вы как-то готовите нападающих специально?

– Конечно, у всех игроков есть информация по нему.

– Все ли готовы к серии?

– Да, в этом плане у нас очень длинная скамейка. Головная боль – кого поставить в состав, а кто будет ждать своего шанса.

– Рукавишников сегодня тренировался.

– Он занимается, но пока не готов играть.

– Шипачев занимался в зеленой форме, значит ли это, что он пропустит матч с ЦСКА?

– Еще два дня впереди, у нас все меняется, давайте доживем.

– Кто из вратарей начнет серию?

– То же самое, давайте подождем.

– С "Локомотивом" не шла игра в большинстве, в чем причины?

– Исполнение подводит, моменты есть, но не хватает решающего броска. Если в регулярном чемпионате нам соперники давали на секунду-другую больше времени, то в плей-офф все динамичнее. Как раз в эти две секунды и не получается исполнить точный бросок или принять правильное решение. Работаем над этим.

– Команда выйдет с траурными повязками?

– Думаю, такое решение примется. (Игорь НОВИКОВ)