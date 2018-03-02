Харийс Витолиньш: "Накал с "Северсталью" будет таким же, какой был в финале Олимпиады"

Тренер СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от встречи с "Северсталью" в первом раунде плей-офф и призвал не сравнивать Сергея Плотникова с Кириллом Капризовым. Отметим, что Плотников тренировался в тройке с Никитой Гусевым и Павлом Дацюком.

– Один матч с "Северсталью" вы вчера уже сыграли.

– Надо поднимать качество, моменты были, надо завершение. Большинство – наша сильная сторона, надо улучшать. Надо забыть Олимпиаду, оставить позади. Готовиться к плей-офф. Нам надо играть в свою игру. Мы играем дома. Нужно обратить внимание на индивидуальные ошибки. Мы знаем игроков "Северстали", с которыми надо играть плотно, сдерживать их. Проговорим все эти нюансы. Все будет зависеть от ребят.

– Плотников может заменить Капризова в звене с Дацюком?

– Они играли весь сезон, у них есть свое понимание, они забивали голы. Не надо сравнивать, они разного плана игроки. Большинство с Плотниковым работает. Так что должны.

– Но Гусев толком не играл с Дацюком.

– Перед тем, как приехал Шипачев, с кем он играл в большинстве? Вот именно.

– Забыть Олимпиаду трудно?

– Это и есть самое главное. Жалко, то у нас график такой, немножко неправильный. В любом виде спорта, в любых соревнованиях надо немножко отойти. Неважно, выиграл или проиграл. Если проиграл, еще хуже – надо пережить. Но как есть – так есть. Стараемся, чтобы они забыли. Чествование прошло. Команды, которые вышли в плей-офф, хотят доказать, каждый борется за контракт, за клуб. Будет серьезная борьба. (Игорь ЕРОНКО)