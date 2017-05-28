Харийс Витолиньш: "Мы должны были удержать 2:0, но этот гол Шайфли на 15-й секунде..."

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал, почему защитник питерского клуба Вячеслав Войнов отсутствовал на торжестве по случаю победы в Кубке Гагарина. Также специалист вспомнил о матче 1/2 финала чемпионата мира против Канады (2:4), передает из Санкт-Петербурга спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Войнов просто после операции, поэтому здесь не появился, – сказал Витолиньш. – Я не считаю, что нам не хватило опыта сложных ситуаций в СКА на чемпионате мира. Да, мы должны были удержать 2:0, но этот гол Шайфли на 15-й секунде...