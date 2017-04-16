Харийс Витолиньш: "Магнитка" была самым сложным соперником в плей-офф"

Тренер СКА Харийс Витолиньш после победы в Кубке Гагарина в серии с магнитогорским "Металлургом" (5:3, 4-1 в серии) заявил, что счет в серии с уральским клубом не отображает сложность каждой встречи, передает из Магнитогорска спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

- Не покоробило, что вам вручали Кубок Гагарина, когда вся арена свистела?

- Вы знаете, по-моему, и с "Динамо" такое же было в Омске. Конечно, на выезде всегда так. Болельщикам хочется, чтобы их команда выиграла, а когда выигрывает другая – эмоции другие. Я еще хуже видел. В свое время в Швейцарии я видел, как фан-сектор начал выскакивать на лед и хотел драться со всеми игроками. Когда выигравшая команда схватила Кубок и села в автобус сразу – в коньках, в форме, и быстро уезжали, потому что думали, что сейчас их разорвут.

- "Магнитка" была самым сложным соперником в плей-офф?

- Я думаю, что да. Потому что у них большой креатив был, как мы видели, и мастеровитые ребята. И, несмотря на то, что мы 4-1 выиграли, каждая игра была такой, что до последнего ничего нельзя было понять.

"СЭ" вел трансляцию решающего матча "Металлург" Мг - СКА