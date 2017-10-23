Харийс Витолиньш: "Ковальчук? Против ЦСКА все хорошо сыграли"

Тренер СКА Харийс Витолиньш после победы над ЦСКА (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда боролась до последнего. Он также добавил, что в третьем периоде у санкт-петербургского клуба появилось больше шансов в атаке.

– Была хорошая динамичная игра, она была такой до последнего. У нас сработало большинство и меньшинство, – сказал во флеш-интервью после матча Витолиньш. – Была равная игра с обеих сторон. Ребята боролись до конца.

Ковальчук? Все вместе хорошо играли, хорошо поддерживали друг друга. После второго периода была плотная игра, мало простора. Третий период дал нам больше шансов, так как ЦСКА должен был идти в атаку и прессинговать. Лидеры молодцы, что взяли игру на себя. Физически команда готова. Заставляем соперника работать.

Трансляция матча ЦСКА - СКА