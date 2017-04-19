Харийс Витолиньш: "Каждый хоккеист СКА подтянул на уровень выше свою слабую сторону"

Тренер СКА Харийс Витолиньш подчеркнул, что в этом сезоне каждый из хоккеистов улучшил свою игру, что позволило невским армейцам завоевать Кубок Гагарина. Петербуржцы с финальной серии плей-офф КХЛ одержали победу над магнитогорским "Металлургом" (4-1).

- У нас в команде в этом году была очень хорошая "химия". Были и техничные игроки, и игроки оборонительного плана, и индивидуально сильные, - приводит пресс-служба КХЛ слова Витолиньша. - А главный фактор успеха - каждый хоккеист показал не только то, в чем он хорош, но и подтянул на уровень выше свою слабую сторону. Так мы и пришли к общей победе.

Что за игрок Микко Коскинен? Надежный! С большим опытом плей-офф. Командный, очень позитивный. Ни разу не видел, чтобы он был угрюмым. Игорь Шестеркин - трудолюбив. Я думаю, будущий номер один. Скажем так, с огромным потенциалом.