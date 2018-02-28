Харийс Витолиньш: "Игроки устали, Знарок тоже устал после Олимпиады. Пару дней им нужно отдохнуть"

Тренер СКА Харийс Витолиньш после поражения от "Йокерита" (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что остался доволен игрой дебютантов и посчитал, что хоккеистам было непросто войти в игру после олимпийской паузы. Напомним, что СКА вызвал на этот матч 8 игроков из ВХЛ и МХЛ.

– Поздравляем "Йокерит" с победой. Было видно, что игроки соскучились по хоккею, был хороший накал. Нужно иметь в виду, что наши хоккеисты почти месяц не играли, много игроков из ВХЛ. При 12 тысячах зрителей, в такой атмосфере поначалу тяжело было войти в игру. Но моменты мы создавали, хотя, конечно, были ошибки. Но после такой длительной паузы ребята со старанием играли, боролись до конца. Была игра, были голы.

– Насколько вы довольны игрой дебютантов?

– В целом ребята играли с желанием – несмотря на то, что вошли в игру робко. Играли целыми тройками, не по одному хоккеисту, создавали хорошие моменты. Где-то в своей зоне немного терялись, но играли очень старательно, выполняли задание. Хорошо сыграли.

– Когда вы снимали вратаря, верили, что невозможное возможно?

– Нам нужно было отыгрываться, это было логично. У нас было последнее вбрасывание в чужой зоне. Есть свои наигранные комбинации, тем более, мы всегда играем до конца, бьемся. Конечно, хотелось забить, но на этот раз не получилось.

– Не обидно, что все празднуют, а вы работаете?

– Мы свое отпраздновали, работа есть работа. Игроки устали, решили им дать отдохнуть. Олег Валерьевич Знарок тоже устал, все же у главного тренера совсем другая ответственность, хотя бы пару дней нужно отдохнуть. А клуб же все равно продолжает готовиться к плей-офф.