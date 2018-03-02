Харийс Витолиньш: "Финал Олимпиады – это одно, плей-офф другое"

СКА не определился с вратарем на первый матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ против "Северстали". Об этом после сегодняшней тренировки сообщил тренер армейцев Харийс Витолиньш.

– Расскажите о состоянии Сергея Калинина, Динара Хафизуллина, Романа Рукавишникова.

– В первом раунде Калинин не сыграет. Рукавишников тоже. Он ходит, занимается в зале, но до льда далековато. Хафизуллин катается, но этого недостаточно. Форсировать нельзя. Мы форсировали, и получилось с осложнениями. Но, думаю, все будет в порядке. Просто немного затянулось. Все готовятся: самое интересное только начинается. Думаю, все восстановятся и сыграют.

– Кого выделите из молодых, которых привлекали в регулярке?

– Все старались, были игры, которые хорошо провели. Перспективы есть, в Хельсинки ребята показали: 10 человек из ВХЛ, играли с огоньком. Они были очень мотивированы, жаль не забили. У нас растет хорошая молодежь, думаю, в ближайшее время должны себя проявить. 2-3 игрока должны подтянуться в первую команду. В плей-офф из молодых будут играть Рыков и Галенюк.

– Из сборной Германии взяли бы кого-то в СКА?

– Трудно сказать. Конечно, есть игроки, которые выступали в НХЛ. Но это надо смотреть на протяжении долгого времени. Как они играют, какой характер. По одной игре непонятно. Во время матча концентрируешься на своих игроках.

– Кто сильнее – "Северсталь" или Германия?

– Финал Олимпиады – это одно, плей-офф другое. Но накал будет один в один. "Северсталь" борется за то, чтобы сохранить клуб, игроки – за контракты. Они вышли в плей-офф впервые за долгое время.

– Есть ли ясность с вратарем?

– Нет. Еще два дня, подождем. (Игорь ЕРОНКО)