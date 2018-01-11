Харийс Витолиньш: "Если СКА начнет игру активно и быстро, у "Локомотива" будут проблемы"

Тренер СКА Харийс Витолиньш в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Локомотива" оценил стиль игры ярославцев, а также рассказал о состоянии игроков перед этой встречей. По словам специалиста, тренерский штаб старается находить мотивацию для игроков, несмотря на досрочный выход в плей-офф.

– Игры идут через день, готовимся в штатном режиме. Разобрали игру соперника, готовимся к серьезному матчу. Видим, что "Локомотив" выступает хорошо. Это агрессивная команда, думаю, будет хороший хоккей.

– "Локомотив" Квартальнова отличается от "Локомотива" Кудашова?

– По большому счету, стиль игры остался тем же. Может быть, ребята немного по-другому мотивированы. Есть матчи, где они очень хорошо играют, бывает, когда не получается забить. Ребята те же, стиль тоже. Многое будет зависеть и от нас – будем ли мы играть в свою игру: активную, плотную, быструю. Если так – у "Локомотива" будут проблемы. Если мы начнем пассивно, то дадим шанс им раскатиться.

– Зубарев был на раскатке.

– Да, он сегодня играет.

– В каком состоянии Рундблад?

– На сегодняшнюю игру не выйдет, а потом у нас четырехдневная пауза, будем смотреть. Он катается. Боль пока есть, но все пройдет.

– Есть ли новости по Рукавишникову?

– Пока трудно что-то сказать. Травма серьезная, мы видим, что он пока физически ничего не может делать. До Олимпиады он точно не сыграет, осталось всего 10 дней. А после Игр посмотрим.

– 25 января должен быть объявлен состав на Олимпиаду. Уже есть окончательное решение?

– Какие-то наметки есть, но обсуждение еще идет. Время у нас есть, 25-го все узнаете.

– Будут ли сюрпризы?

– Тут удивлять никого не надо. Поедут те, на кого надеется тренерский штаб, кого мы видим в составе, кто сыграл достаточно турниров. Любой, кто поедет, будет достоин быть в сборной и защищать честь страны.

– СКА обеспечил домашнее начало плей-офф. Как мотивируете игроков?

– Стараемся достучаться до ребят, объяснить, что сейчас все команды борются за какие-то места, за попадание в плей-офф. Наша игра должна соответствовать. Плюс идет подготовка уже к следующему этапу, потому что осталось не так много матчей. Через эти игры должны набрать тонус. Хотя пауза и будет большой, но можно посмотреть, что из себя представляют соперники. Всем нужны очки, и нам тоже – ЦСКА не так далеко.