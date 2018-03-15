Харийс Витолиньш: "Думаю, что сыграет Коскинен"

Тренер СКА Харийс Витолиньш рассказал о состоянии здоровья некоторых игроков команды перед стартом второго раунда плей-офф КХЛ, где петербуржцам будет противостоять "Локомотив", и выразил мнение, что в воротах сыграет Микко Коскинен.

– Вы говорили, что Калинин не сыграет в серии с "Северсталью". А он в составе и на "Локомотив".

– Сначала прогноз был такой, что не сыграет. У него синяя-синяя рука, ушиб или надрыв. А оказалось, что все не так серьезно. Парень боевой, сказал, что готов играть.

– Галенюк не тренировался. Кто будет вторым лимитчиком?

– Посмотрим. Мы не использовали всю заявку в последних матчах. Игры плотные, одна ошибка может привести к печальным последствиям. Плей-офф – не те матчи, где стоит экспериментировать с игроками, которых мы не выпускали в регулярке. Это открытый вопрос, но не такой важный.

– Кто из вратарей выйдет в старте?

– Я думаю, что Коскинен. Последние игры хорошо сыграл.

– Из не играющего состава у кого-то есть проблемы со здоровьем (Белов, Рундблад, Кетов, Прохоркин, Тихонов)?

– У нас все здоровы. И больше головной боли для тренеров, кого ставить в состав. Все проявляют инициативу. Если в том году 2-3 человека отпадали из-за травм, то сейчас у нас больше проблем с тем, кого ставить. С другой стороны – это конкуренция. И игроки, которые выходят на лед, должны понимать, что их несобранность может привести к тому, что следующую игру можно пропустить. (Игорь ЕРОНКО)

Результаты матчей и календарь Кубка Гагарина