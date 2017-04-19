Харийс Витолиньш: "Без Дацюка СКА не выиграл бы Кубок Гагарина"

Тренер СКА Харийс Витолиньш подчеркнул, что нападающий Павел Дацюк сделал огромный вклад в завоевание Кубка Гагарина. По его словам, без форварда невские армейцы не смогли бы завоевать чемпионство.

– Павел Дацюк – человек, без которого мы бы не выиграли Кубок Гагарина. Несмотря на то, что во второй половине плей-офф он не играл, весь чемпионат Дацюк в нужный момент успокаивал команду своей игрой и своим примером, брал на себя ответственность, – приводит пресс-служба КХЛ слова Витолиньша. – У него такой огромный опыт!

Благодаря ему и Илья Ковальчук сыграл в этом году на таком уровне, много забивал. Что касается речей в раздевалке, то здесь они с Ильей хорошо делили роли, тут Ковальчук больше брал на себя.

Ковальчук вообще тот человек, которого не заменить в раздевалке. Он вел за собой и в сезоне, и в плей-офф. Его могут критиковать за то, что не забил сколько-то голов, но это совершенно неважно. Мы всегда оцениваем команду. И если команда победила, значит, капитан сделал все правильно.

Павел Дацюк: "Жаль, что не успел восстановиться к финалу Кубка Гагарина"