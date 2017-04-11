Ханну Вирта покинул "Йокерит" и продолжит карьеру в "Салавате"

"Йокерит" на своем официальном сайте объявил о расставании с ассистентом главного тренера Ханну Вирта. Специалист с нового сезона будет работать с Эрккой Вестерлундом, который ранее возглавил "Салават Юлаев".

Вирта работал в тренерском штабе "Йокерита" с 2010 года. В новом сезоне помощниками главного тренера финского клуба Юкки Ялонена останутся Раймо Хелминен, Маркус Кеттерер и Мика Сааринен. По итогам регулярного чемпионата "Йокерит" занял 8-е место в турнирной таблице Западной конференции и проиграл ЦСКА в первом раунде Кубка Гагарина.