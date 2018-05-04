Хафизуллин продлил контракт со СКА на четыре года

Защитник СКА Динар Хафизуллин подписал новый контракт с армейцами, сообщает клубная пресс-служба. Соглашение рассчитано на четыре года и будет действовать до конца сезона-2021/22.

29-летний хоккеист выступает за СКА с 2014 года. В составе питерцев в сезоне-2014/15 он завоевал серебряные медали чемпионата России, а по итогам сезона-2016/27 стал чемпионом страны.

Хафизуллин - двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015, 2017). По итогам сезона-2017/18 стал обладателем Кубка Континента и бронзовым призером чемпионата России. Вошел в состав сборной для участия в чемпионате мира-2018.

В составе СКА игрок провел 242 матча и отметился 67 (15+52) очками при показателе полезности "+66".