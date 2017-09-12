Хацей – о будущем Захаркина в "Югре": "Позвоните завтра"

Генеральный менеджер "Югры" Евгений Хацей после поражения команды от "Авангарда" (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что информация о будущем главного тренера хантымансийцев Игоря Захаркина появится завтра. По словам руководителя, клуб будет думать над решением этого вопроса.
– Завтра перезвоните, – сказал Хацей. – Даже если бы сейчас забили один "Авангарду", все равно страшно.
– Уже намечена встреча по будущему главного тренера?
– Пока ничего не намечено, сейчас все будем решать. (Евгений БЕЛОУСОВ)
ArtTim
Да не тренера, а всю команду разгонять надо ! Смотришь на пустые трибуны и не понятно ,кому это вооообще надо.
19:52