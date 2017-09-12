Хацей – о будущем Захаркина в "Югре": "Позвоните завтра"

Генеральный менеджер "Югры" Евгений Хацей после поражения команды от "Авангарда" (0:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что информация о будущем главного тренера хантымансийцев Игоря Захаркина появится завтра. По словам руководителя, клуб будет думать над решением этого вопроса.

– Завтра перезвоните, – сказал Хацей. – Даже если бы сейчас забили один "Авангарду", все равно страшно.

– Уже намечена встреча по будущему главного тренера?

– Пока ничего не намечено, сейчас все будем решать. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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