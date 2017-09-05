Гюнге стал игроком "Трактора"

"Трактор" обменял нападающего Жильбера Брюле в "Куньлунь" на форварда Рихарда Гюнге, информирует официальный сайт челябинцев.

В этом сезоне 30-летний Брюле провел шесть матчей, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности "-2". 30-летний Гюнге в этом сезоне не провел ни одного матча и был дважды выставлен на драфт отказов. В сезоне-2016/17 он выступал за "Нефтехимик". В 57 играх он набрал 40 (24+16) очков.

Всего швед сыграл в КХЛ 194 матча и набрал 111 (63+48) очков. Также Гюнге выступал за сборную Швеции на этапах Еврохоккейтура. Под знаменами национальной сборной он провел 12 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.