Гуськов может стать генменеджером "Локомотива"

Двукратный чемпион России Александр Гуськов заявил, что в ближайшем будущем может стать генеральным менеджером одного из клубов КХЛ.

40-летний Гуськов в данный момент работает на КХЛ ТВ, выступая экспертом. В разговоре он отказался назвать клуб, куда может перейти, но подтвердил, что выступал за эту команду в ходе карьеры хоккеиста.

Напомним, что Гуськов играл за "Нефтехимик", "Ладу", "Локомотив", "Ак Барс", "Северсталь", "Авангард", "Трактор" и ЦСКА. По данным "СЭ", речь, скорее всего, идет о "Локомотиве", где эту должность занимает Юрий Лукин. (Алексей ШЕВЧЕНКО)