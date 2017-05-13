Гусев переподпишет контракт со СКА

Как стало известно "СЭ", нападающий СКА Никита Гусев переподпишет действующий до 2018 года контракт с армейцами на улучшенных условиях с продлением срока как минимум на год.

24-летний форвард был выбран "Тампа-Бэй" в седьмом раунде драфта НХЛ-2012 под общим 202-м номером. Однако с отъездом за океан торопиться не собирается.

В текущем сезоне на счету Гусева 71 (24+47) очко в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "+33" и 23 (6+17) результативных балла в 18 играх плей-офф при "+2". В 5 матчах за сборную России на чемпионате мира в Кельне он отметился 7 (2+5) очками. (Игорь ЕРОНКО)