Гунтис Галвиньш выбыл на несколько недель из-за перелома ноги

Рижское "Динамо" на своем официальном сайте сообщило, что защитник команды Гунтис Галвиньш выбыл из строя на несколько недель из-за перелома ноги. Диагноз был поставлен игроку обороны по итогам медицинского обследования, которое прошло в воскресенье, 27 августа.

Напомним, Галвиньш получил травму в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" (5:3). В ненышнем сезоне защитник принял участие в трех матчах, набрав 2 (0+2) очка и заработв 2 минуты штрафа.

Отметим, что ранее рижане из-за травм лишились трех форвардов - Микелиса Редлихса, Колтона Гиллиса и Ти. Джея. Галиарди.