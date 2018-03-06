Гулявцев после выхода "Северстали" в плей-офф сдержал обещание и побрился налысо

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев перед началом сезона дал обещание побриться налысо, если команда станет участником Кубка Гагарина. Череповчане по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняли восьмое место в Западной конференции и вышли в плей-офф.

В перерыве между играми против СКА капитан команды Дмитрий Кагарлицкий побрил тренера. После двух игр "Северсталь" уступает питерцам в серии до четырех побед со счетом 0-2.

Последующие матчи 1/8 финала Кубка Гагарина пройдут 7, 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).