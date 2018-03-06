16:46 | Хоккей — КХЛ

Гулявцев после выхода "Северстали" в плей-офф сдержал обещание и побрился налысо

6

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев перед началом сезона дал обещание побриться налысо, если команда станет участником Кубка Гагарина. Череповчане по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняли восьмое место в Западной конференции и вышли в плей-офф.

В перерыве между играми против СКА капитан команды Дмитрий Кагарлицкий побрил тренера. После двух игр "Северсталь" уступает питерцам в серии до четырех побед со счетом 0-2.

Последующие матчи 1/8 финала Кубка Гагарина пройдут 7, 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).

6
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

True Timati

Уткин, Газзаев, учитесь. Пермские пацаны - реальные пацаны. За базар отвечают

19:41

mypatrikin

нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog

18:45

Ламакин Т

Хитрый ход:в следующей игре СКА повалится со смеху и Сева возьмет их голыми руками))) Гулявцев респект)

18:11

Vratar13

Гуля молодчик!

17:54

capitan76

Держит слово! Молодец! Не то, что усатый джигит)))

17:37

henri71

Затылок вроде плохо побрил

16:59

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!