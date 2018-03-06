Гулявцев после выхода "Северстали" в плей-офф сдержал обещание и побрился налысо

Главный тренер "Северстали" Александр Гулявцев перед началом сезона дал обещание побриться налысо, если команда станет участником Кубка Гагарина. Череповчане по итогам регулярного чемпионата КХЛ заняли восьмое место в Западной конференции и вышли в плей-офф.
В перерыве между играми против СКА капитан команды Дмитрий Кагарлицкий побрил тренера. После двух игр "Северсталь" уступает питерцам в серии до четырех побед со счетом 0-2.
Последующие матчи 1/8 финала Кубка Гагарина пройдут 7, 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).
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True Timati
Уткин, Газзаев, учитесь. Пермские пацаны - реальные пацаны. За базар отвечают
19:41
mypatrikin
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
18:45
Ламакин Т
Хитрый ход:в следующей игре СКА повалится со смеху и Сева возьмет их голыми руками))) Гулявцев респект)
18:11
Vratar13
Гуля молодчик!
17:54
capitan76
Держит слово! Молодец! Не то, что усатый джигит)))
17:37
henri71
Затылок вроде плохо побрил
16:59