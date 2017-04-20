Гулявцев останется на посту главного тренера "Северстали"

Директор "Северстали" Алексей Кознев сообщил, что Александр Гулявцев останется на посту главного тренера команды. По словам руководителя, наставник хорошо справляется со своими обязанностями.

– Александр Гулявцев был приглашен в клуб перед началом прошлого сезона и, я считаю, отработал хорошо в своем дебютном чемпионате КХЛ, - цитирует Кознева официальный сайт КХЛ. – Он останется в клубе. Помощников определим, точно войдет в тренерский штаб Павел Торгаев, который во время выступлений за "Северсталь" был капитаном команды.