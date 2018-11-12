Гулявцев об отставке из "Северстали": "Слабая селекция менеджеров? Я пока не готов отвечать на эти вопросы"

Тренер Александр Гулявцев, в течение двух с половиной сезонов возглавлявший "Северсталь", прокомментировал свою отставку из череповецкой команды.

– Об отставке сообщили утром перед раскаткой, – сообщил Гулявцев. – Я не стал выяснять причины, поблагодарил всех за работу. Сейчас собираю вещи, в ближайшее время вернусь в Пермь, чтобы побыть с семьей. Было много объективных и субъективных причин. Начали сезон неплохо, но потом пошли неудачи. Слабая селекция менеджеров? Я пока не готов отвечать на эти вопросы. Но с себя вины не снимаю. Могли сыграть лучше, жаль, что в команде были травмированные, которых и не хватило. Есть ли планы по работе? Пока планы вернуться домой. Но я готов к работе. (Алексей Шевченко)

Сегодня утром стало известно, что руководство "Северстали" отправило в отставку главного тренера команды Александра Гулявцева. Исполняющим обязанности назначен его помощник Павел Торгаев. 45-летний Гулявцев возглавил "Северсталь" в 2016 году. До этого специалист в течение трех сезонов возглавлял команду ВХЛ – пермский "Молот".