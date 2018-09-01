18:30 | Хоккей — КХЛ

Гудачек пропустит первый матч "Спартака" с "Амуром"


Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек из-за недомогания пропустит первый матч регулярного чемпионата КХЛ против "Амура". О сроках его восстановления не сообщается. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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Материалы других СМИ