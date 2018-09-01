Гудачек пропустит первый матч "Спартака" с "Амуром"

Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек из-за недомогания пропустит первый матч регулярного чемпионата КХЛ против "Амура". О сроках его восстановления не сообщается. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Материалы других СМИ
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Эрик Бикфалви (Урал)
|6
|3
|5
|Бьорн Сигурдарсон (Ростов)
|6
|3
|6
|Алексей Ионов (Ростов)
|6
|5
|7
|Ондржей Ванек (Уфа)
|4
|2
|8
|Себастьян Дриусси (Зенит)
|4
|2
|9
|Михаил Костюков (Енисей)
|4
|2
|10
|Мендеш Андраде Зе Луиш (Спартак М)
|5
|2
4 (голы)
Садио Мане
(Ливерпуль)
4 (голы)
Александр Митрович
(Фулхэм)
3 (голы)
Серхио Агуэро
(Манчестер Сити)
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Родригес Моура Лукас (Тоттенхэм Хотспур)
|3
|3
|5
|Роберто Перейра (Уотфорд)
|3
|3
|6
|Ришарлисон (Эвертон)
|3
|3
|7
|Родригес Педро (Челси)
|4
|3
|8
|Гленн Маррей (Брайтон & Хоув)
|4
|4
|9
|Вильфрид Заа (Кристал Пэлас)
|3
|2
|10
|Харри Кейн (Тоттенхэм Хотспур)
|3
|2
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Алекс Гальяр (Уэска)
|2
|2
|5
|Лионель Месси (Барселона)
|2
|2
|6
|Набиль Эль-Жар (Леганес)
|2
|2
|7
|Карим Бензема (Реал)
|2
|3
|8
|да Силва Виллиан Жозе (Реал Сосьедад)
|3
|3
|9
|Эстебан Гранеро (Эспаньол)
|1
|1
|10
|Марк Кардона (Эйбар)
|1
|1
3 (голы)
Адам Солои
(Хоффенхайм)
3 (голы)
Себастьен Алле
(Айнтрахт Ф)
1 (голы)
Хендрик Вейдандт
(Ганновер-96)
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Ведад Ибишевич (Герта)
|1
|1
|5
|Андрей Крамарич (Хоффенхайм)
|1
|1
|6
|Томас Мюллер (Бавария)
|1
|1
|7
|Жан-Кевин Огюстен (РБ Лейпциг)
|1
|1
|8
|Бенито Раман (Фортуна Д)
|1
|1
|9
|Арьен Роббен (Бавария)
|1
|1
|10
|Энтони Уджа (Майнц)
|1
|1
2 (голы)
Марко Бенасси
(Фиорентина)
2 (голы)
Алехандро Дарио Гомес
(Аталанта)
2 (голы)
Эмилиано Ариэль Ригони
(Аталанта)
|Место
|Игрок
|Матчи
|Голы
|4
|Петр Зелиньски (Наполи)
|2
|2
|5
|Леонардо Паволетти (Кальяри)
|2
|2
|6
|Доменико Берарди (Сассуоло)
|2
|3
|7
|Родриго де Пауль (Удинезе)
|2
|3
|8
|Жерсон (Фиорентина)
|1
|1
|9
|Кристиан Куаме (Дженоа)
|1
|1
|10
|Федерико Кьеза (Фиорентина)
|1
|1
Вратарь "Спартака" Юлиус Гудачек из-за недомогания пропустит первый матч регулярного чемпионата КХЛ против "Амура". О сроках его восстановления не сообщается. (Алексей ШЕВЧЕНКО)