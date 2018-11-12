Губернатор Самарской области: "Будем искать варианты, чтобы вернуть "Ладу" в КХЛ"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил перспективы возвращения в КХЛ тольяттинской "Лады". По его словам, КХЛ в этом вопросе придерживается четкой позиции.

- У лиги есть очень четкая позиция: "Найдете денег, спонсоров – пожалуйста, мы готовы рассмотреть. Возвращайтесь в лигу, – цитируют Азарова "Известия". - Но деньги эти должны быть частными". Я весной этого года, когда "Ладу" исключали из КХЛ, подтвердил финансирование клуба, я за него бился и со многими испортил отношения, в том числе в руководстве на федеральном уровне.



Но главная проблема – отсутствие частных вложений в клуб. "Лада" в КХЛ на 70 процентов финансировалась из регионального бюджета. Будем искать варианты, пытаться привлечь спонсоров, чтобы "Лада" смогла вернуться в КХЛ. Но надо также учитывать, что лига будет сокращаться и дальше. Много разговоров о том, сколько клубов там должно играть. Как управленец я понимаю людей, которые стоят во главе КХЛ, понимаю, что они делают, понимаю логику их действий, но сердцем я не могу принять решение, которое состоялось в отношении "Лады".