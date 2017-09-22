Губернатор Омской Области: "Такого грязного и отвратительного судейства, как в матче против СКА, я не видел никогда"

Губернатор Омской области Виктор Назаров остался недоволен судейством в матче регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА (1:3). Назаров также добавил, что руководству лиги нужно обратить внимание на работу арбитров.
– Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но, несмотря на это, "Авангард" не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе, - написал на своей странице в Инстаграм Назаров.
Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но несмотря на это "Авангард" не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе #авангард #омск #хоккей
Щас спою
novic баклан
09:00
King's Bounty IX
Открыл америку !
09:00
novic
ой ой ой спасите, помогите. Такое судейство, такое... Какое? Нормальное судейство. Ни одного удаления не по делу. Забивать в пустые вам тоже судья мешал? Не ча на зеркало пенять....
08:50