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08:47 | Хоккей — КХЛ

Губернатор Омской Области: "Такого грязного и отвратительного судейства, как в матче против СКА, я не видел никогда"

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Губернатор Омской области Виктор Назаров остался недоволен судейством в матче регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА (1:3). Назаров также добавил, что руководству лиги нужно обратить внимание на работу арбитров.

– Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но, несмотря на это, "Авангард" не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе, - написал на своей странице в Инстаграм Назаров.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Щас спою

novic баклан

09:00

King's Bounty IX

Открыл америку !

09:00

novic

ой ой ой спасите, помогите. Такое судейство, такое... Какое? Нормальное судейство. Ни одного удаления не по делу. Забивать в пустые вам тоже судья мешал? Не ча на зеркало пенять....

08:50