Губернатор Омской Области: "Такого грязного и отвратительного судейства, как в матче против СКА, я не видел никогда"

Губернатор Омской области Виктор Назаров остался недоволен судейством в матче регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и СКА (1:3). Назаров также добавил, что руководству лиги нужно обратить внимание на работу арбитров.

– Такого грязного и отвратительного судейства, как на вчерашнем матче, я не видел никогда. Но, несмотря на это, "Авангард" не опустил руки, наша команда продолжала играть до последнего. Ребята, вы лучшие! Я в вас верю! А руководству КХЛ давно пора обратить внимание на то, что происходит в судействе, - написал на своей странице в Инстаграм Назаров.