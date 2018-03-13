Группа поддержки "Лады" присоединилась к акции, направленной на сохранение за командой места в КХЛ

Группа поддержки "Лады" при помощи танца выступила в поддержку акции, направленной на сохранение за командой места в КХЛ, сообщает пресс-служба тольяттинцев. Ранее "Лада" запустила акцию #ЯВЕРЮ.

Перед матчем регулярного чемпионата КХЛ "Лада" – "Сочи" (2:3) в акции приняли участие 6000 человек, заполнивших трибуны.

Напомним, что "Лада" завершила сезон-2017/18 на предпоследнем месте в Восточной конференции. Ранее КХЛ разработала специальный рейтинг, в котором учитываются спортивные и экономические показатели клубов. Согласно рейтингу, три клуба должны покинуть лигу после нынешнего сезона. По информации "СЭ", КХЛ покинут "Лада" и "Югра".

КХЛ покинут только "Лада" и "Югра"?