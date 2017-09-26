Григорий Панин: "Просрали "Трактору" по делу, допустили больше ошибок"

Защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин после поражения от "Трактора" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда потеряла очки по делу. Напомним, что уфимцы вели в счете 2:0 по ходу встречи.

– Если честно, по последним двум играм даже не хочется какие-то комментарии давать, – цитирует AllHockey.ru Панина. – Сегодня я не матерюсь...

– Каков Эркка Вестерлунд в гневе?

– Я не знаю, как любой человек в гневе. Честно, не знаю, что сказать. Просрали по делу, допустили больше ошибок, чем команда соперника, поэтому проиграли. Не использовали свои моменты.

– Сегодня на гостевом секторе было много ваших болельщиков...

– Кстати, да, по поводу болельщиков – могу выразить свою благодарность, у "Салавата" очень большая поддержка, в каждом городе собирается много человек, их слышно, порой даже больше слышно, чем местных болельщиков. Это было и здесь, и в Магнитке, и в Екатеринбурге. Очень хочу поблагодарить за то, что такой фанатский сектор нас поддерживает.