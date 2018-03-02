Григорий Панин: "Когда с "Ак Барсом" выигрывал второе чемпионство, я даже особо не радовался"

Защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин в интервью клубному сайту назвал плей-офф КХЛ тяжелым психологическим испытанием. Хоккеист вспомнил, что у него был сил радоваться после победы в Кубке Гагарина-2010 в составе "Ак Барса".

– "Регулярка" почти завершена. Что можете сказать про нее? Она получилась у "Салавата" неровной и богатой на приключения.

– Да, у нас был достаточно сложный период в середине чемпионата, где мы потеряли немножко командную игру. Но я считаю, что такие периоды у всех команд бывают, это нормально. Самое главное, что мы его прошли, мы его перетерпели. Последние игры, я считаю, мы провели на хорошем уровне. Даже те игры, в которых мы не дотянули до победы, в них везде доминировали и видно было, что выглядим гораздо лучше, чем в середине чемпионата.

– Пройти весь плей-офф от первой смены до Кубка Гагарина – расскажите, каково это, какой должна быть команда, и как взять Кубок "Салавату Юлаеву".

- Это очень тяжело. Даже не в плане физической нагрузки, она, конечно, тоже имеет очень большое значение, но в плане психологической нагрузки. Это большая ответственность. Ты подходишь к матчам максимально сконцентрировано. У меня был момент, когда мы с "Ак Барсом" выигрывали второе чемпионство, я даже особо не радовался. Потому что уже все силы отдал, все эмоции выплеснул. Ты чемпион и слава богу, все закончилось. Было время порадоваться потом.