Григорий Панин: "Когда переламываются неудачные серии, это говорит о характере"

Защитник ЦСКА Григорий Панин после победы над рижским "Динамо" (3:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что встреча получилась тяжелой. По словам Панина, против армейцев все соперники выходят, как на последний бой, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Игра получилась достаточно тяжелая, было много борьбы и столкновений, где-то допускали неточности. В целом могу сказать, что мы вытащили игру и это самое главное. Команда сработала слаженно. Где-то что-то не получилось, но важно, что удалось победить.

– За счет чего ЦСКА удалось переломить неудачную серию?

– Когда переламываются неудачные серии – это говорит о характере, о коллективе. Никто не хочет проигрывать, и поэтому такой результат.

– В команде был серьезный разговор по душам?

– Все ребята сами все понимают, у каждого есть самолюбие. Никто не хочет проигрывать. Поэтому для нас сейчас любая игра важна, и мы хотим только побеждать.

– Не удивляет, что рижское "Динамо", показывая неплохой хоккей, находится в низу турнирной таблицы?

– Против нас все соперники выходят, как на последний бой. А чем они удивили? Наверное, тем, что тяжело сложилась игра. А так, у нас нет проходных матчей, все тяжелые.