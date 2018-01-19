Григорий Панин: "Игроки "Салавата" в матче с ЦСКА сражались друг за друга"

Защитник "Салавата Юлаева" Григорий Панин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (2:1) отметил, что команда выиграла за счет меньшего количества ошибок. Он подчеркнул, что результат встречи поднимет дух хоккеистов.

– Все прекрасно знают, и мы в частности, что ЦСКА достаточно хорошо играет, хорошо двигается и надежно играет в обороне, – цитирует пресс-служба "Салавата" Панина. – Мы допустили меньше ошибок, чем соперник, поэтому выиграли. Где-то мы были настырнее и просто больше хотели выиграть.

– В концовке стратегически подошли к удержанию счета. Сложно было на последних минутах?

– Конечно, сложно. Это и эмоциональное и физическое напряжение, но все молодцы. Ребята сражались, бились друга за друга. На льду была единая команда, поэтому и есть результат.

– Насколько после таких побед поднимается командный дух?

– Я не знаю на сколько, на какой уровень, но это в любом случае положительно сказывается на всей команде.