Григорий Денисенко: "В СКА играют великие люди"

17-летний нападающий "Локомотива" Григорий Денисенко после поражения от СКА в полуфинальной серии Западной конференции (1-4) отметил, что для него сезон еще не закончился. Также он поблагодарил Илью Ковальчука за хвалебные слова в свой адрес.

– Остаетесь в Петербурге помогать молодежке "Локомотива"?

– Да. Пять или шесть человек туда спустили.

– Силы и эмоции остались?

– Конечно.

– Собой хоть немного довольны?

– Нет. Мог быть полезнее для команды.

– Ковальчук вас похвалил. Сказал, что был в свое время таким же.

– Это очень великий человек. Приятно слышать от него такие слова. Это хорошая мотивация. Прислушаюсь и буду работать дальше.

– Крунвалль сказал, что вы будете звездой НХЛ.

– Приятно слышать, конечно. Но это все слова. Надо работать каждый день, чтобы становиться все лучше и лучше.

– Стаффан еще сказал, что СКА и ЦСКА играют в собственной лиге. Успели это ощутить на себе?

– СКА – очень мастеровитая команда. Очень тяжело играть против нее. Там играют великие люди. Я получил огромный опыт. И спасибо за это тренерскому штабу. (Игорь ЕРОНКО)