10:18 | Хоккей — КХЛ

Григоренко находится на просмотре в "Адмирале"

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Нападающий Евгений Григоренко подписал просмотровое соглашение с "Адмиралом", сообщается на официальном сайте. В прошлом сезоне он выступал за "Нефтехимик", "Ариаду" и "Ак Барс", с которым в июле был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

В прошлом сезоне КХЛ 24-летний нападающий провел один матч за "Ак Барс" в регулярном чемпионате, а также девять игр за "Нефтехимик". С 2012 по 2014 год Григоренко защищал цвета магнитогорского "Металлурга".

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/15326/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Mr.X-Exper1

Успешной игры за Адмирал и много очков как в МХЛ!

12:24

raver87

Знаю Михаила и Игоря, Евгения не знаю Григоренко.

10:30

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