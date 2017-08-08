Григоренко находится на просмотре в "Адмирале"

Нападающий Евгений Григоренко подписал просмотровое соглашение с "Адмиралом", сообщается на официальном сайте. В прошлом сезоне он выступал за "Нефтехимик", "Ариаду" и "Ак Барс", с которым в июле был расторгнут контракт по обоюдному согласию.

В прошлом сезоне КХЛ 24-летний нападающий провел один матч за "Ак Барс" в регулярном чемпионате, а также девять игр за "Нефтехимик". С 2012 по 2014 год Григоренко защищал цвета магнитогорского "Металлурга".