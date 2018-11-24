Грег Скотт: "Ждем жесткой и сложной игры против СКА"

Форвард ЦСКА Грег Скотт - о матче со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

– Мы серьезно готовимся к игре с командой из Санкт-Петербурга, одним из фаворитов КХЛ, – цитируют форварда "Известия". - Каждый матч против СКА у нас получается очень зрелищным. Понимаем, что после двух поражений в этом сезоне и поражения в финале конференции предыдущего Кубка Гагарина клуб сделает всё, чтобы победить нас. Поэтому ждем жесткой и сложной встречи, но будем играть на победу.

ЦСКА сыграет со СКА спустя три дня после победы над "Сочи" (2:0). Несмотря на преимущество, армейцы до последней минуты вели с минимальным счетом, забросив вторую шайбу в пустые ворота.

– Мы играли большую часть матча очень хорошо, но не забивали голы в хороших моментах, поэтому до последней минуты соперник имел шанс отыграться, – добавил американец. – Мы набрали отличный ход в последние два месяца, демонстрируем очень качественный хоккей и почти не проигрываем. Но многие соперники играют против нас с двойной отдачей, поэтому иногда бывают такие трудности, как против "Сочи".

Матч ЦСКА - СКА начнется в 17.30 по московскому времени.

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