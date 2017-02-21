Грег Скотт: "Трудно сказать, кто спровоцировал бои. Обе команды были готовы порвать друг друга"

Нападающий ЦСКА Грег Скотт после победы над "Йокеритом" (4:2) в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина отметил, что драка в конце встречи его не удивила. По его словам, перед ней был грязный силовой прием, передает из ЛД ЦСКА корреспондент "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Очень здорово, что победили в первом матче, хорошо бы продолжить в том же духе и выиграть второй. Драки меня не удивили. Все-таки это плей-офф. Максимально интенсивный хоккей. Столкновение характеров. Что всегда интересно. Эмоции зашкаливают. И во второй встрече мы планируем играть так же. Серия будет упорной.

Трудно сказать, кто спровоцировал эти бои. На мой взгляд, обе команды были готовы порвать друг друга. Был там, правда, грязный силовой прием со стороны финнов в концовке. Но это свойственно для плей-офф. Я не могу гарантировать, что во всех матчах будут драки. Посмотрим. Пожалуй, соглашусь, что мне повезло в моменте с моей шайбой. Я чуть придержал ее, даже закрыл глаза, опустил голову и бросил в сторону ворот. Она каким-то образом зашла.