Грег Скотт: "Незасчитанный гол не подкосил ЦСКА"

Форвард ЦСКА Грег Скотт рассказал о пятом матче серии Кубка Гагарина против "Йокерита" (1:2 5ОТ, 2-3), в котором был установлен рекорд КХЛ по продолжительности матча. Команды провели на площадке 142 минуты 9 секунд. В четвертом овертайме форвард армейцев Роман Любимов забросил шайбу, но арбитры отменили ее из-за атаки на вратаря.

- Это была обычная игра, не скажу, что сильно устал.- сказал Скотт. - Когда-нибудь я буду рассказывать об этом матче, но сейчас надо думать о следующей встрече - она менее, чем через 40 часов. Нас никак не подкосил незасчитанный гол. Оборона у "Йокерита" очень хорошая - нам это помешало победить. (Алексей ШЕВЧЕНКО)