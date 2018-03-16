Грег Скотт: "Несмотря на счет матча ЦСКА - "Йокерит", игра была нелегкая"

Нападающий ЦСКА Грег Скотт после победы над "Йокеритом" в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина (4:0) подчеркнул, что его команда вышла на эту встречу с правильным настроем. Отметим, что в минувшей игре форвард записал на свой счет заброшенную шайбу.

– Победа легко далась вашей команде?

– Да нет. Игра была нелегкая, несмотря на счет. Но мы вышли с правильным настроем, все-таки идет плей-офф и сделали все возможное для победы.

– Как думаете, вся серия пройдет в таком духе?

– Трудно сказать. Каждая игра в плей-офф складывается по-разному, потому что все команды бьются.

– Бросок по воротам после вбрасывания – это что-то наигранное?

– Я очень много работают над вбрасыванием, но не скажу, что это наигранная комбинация. Просто очень рад, что шайба залетела в ворота.

– Показалось, что вратарь был не готов к этому броску.

– Думаю, что Владимир Жарков просто поставил очень хороший заслон. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)