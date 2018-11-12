"Говорил Гусеву: "Гусь, у меня ноги трясутся, не могу!" 17-летний Подколзин дебютировал за СКА

Нападающий СКА Василий Подколзин рассказал о своем дебюте в КХЛ. 17-летний хоккеист провел три смены в матче против "Автомобилиста" (5:2).

– Сейчас тяжело описать свои эмоции. В принципе, они положительные, если бы не пропущенные голы в концовке... Но для первого раза, думаю, неплохо. Мне 17 лет, я дебютировал в КХЛ – это большое достижение, – отметил Подколзин.

– Что говорил тренер перед выходом на лед?

– Сначала сказали разогреваться, затем успокоиться. Но мне это, естественно, не помогло (улыбается). Потом начали подъезжать ребята, говорили: "Выдыхай, успокойся".

– Вы стали первым игроком, родившимся в XXI веке и сыгравшим в КХЛ.

– Не знал этого. Но, думаю, и другие ребята 2001 года в этом сезоне сыграют первые матчи за свои клубы.

– Сколько смен успели провести?

– Три боевые. Говорил Никите Гусеву: "Гусь, у меня ноги трясутся, не могу!" Он сказал, чтобы я два раза выдохнул и все пройдет. Вроде помогло.

– Какие у вас впечатления от игры за молодежную сборную на турнире в Чехии, где большинство ребят были старше вас?

– Сначала очень переживал, но на сборах влился в коллектив. Парни все дружелюбные, поэтому на самом турнире я уже не волновался, играл так, как всегда.

– Помогло, что вы играли вместе с Марченко и Морозовым, с которыми есть опыт выступлений за "СКА-Неву"?

– С ними мне прежде всего легко морально. Я их хорошо знаю. Они меня постоянно поддерживают, зная, что я достаточно эмоциональный человек, все принимаю близко к сердцу. Ребята меня успокаивают.

– Поездка на молодежный чемпионат мира в Ванкувер – главная цель?

– Краткосрочная – да. Тренеры сказали, что шансы есть, так что важно цепляться за них. (Игорь Новиков)