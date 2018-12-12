Госфинансирование клубов КХЛ снизилось на 1,8 миллиарда рублей

В структуре доходов клубов КХЛ общий объем государственного финансирования составляет 57 процентов, или 31,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба лиги. С момента утверждения советом директоров целей новой Стратегии расходы бюджетов регионов и госкомпаний были сокращены на 1,8 млрд руб.

В сезоне-2018/19 прогнозируется снижение объема финансирования из региональных бюджетов на 17 процентов по сравнению с сезоном-2017/18 и увеличение финансирования от частных компаний на 22 процента по сравнению с сезоном2017/18. Коммерческие доходы клубов на текущий момент составляют 10 процентов - они выросли на 100 миллионов рублей к предыдущему сезону.

Что касается расходов клубов – основную долю здесь составляют затраты на оплату труда хоккеистов, в среднем до 48 процентов бюджета. Сохраняется дисбаланс в бюджетах клубов, при этом разрыв между основной частью клубов стал существенно ниже.

Разница между максимальным и минимальным бюджетом клубов по-прежнему составляет 8 раз. При этом, если не учитывать клубы с минимальным и максимальным бюджетами, разница составляет 3 раза.