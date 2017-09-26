Горди Дуайер: "Взяли три важных очка в копилку минского "Динамо"

Главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер после победы над "Югрой" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в игре его команды были слабые моменты. Тем не менее, канадский наставник не стал записывать игру с хантымансийцами в пассив.

- Прежде всего, хочется сказать, что мы взяли три важных очка в нашу копилку, - приводит официальный сайт "Югры" слова Дуайера. - В этом матче не все удавалось. Мы старались играть закрыто, но использовали некоторые возможности, чтобы забить. Удалось забить первый гол, после чего мы ушли в защиту. В нашей игре тоже были слабые моменты, но нельзя записывать эту игру нам в пассив, так как три очка мы все-таки заработали.